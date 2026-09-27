Accidente en Ambato deja tres heridos y dos fallecidos en la avenida Atahualpa

Un aparatoso siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este domingo 27 de septiembre en Ambato.

El siniestro de tránsito ocurrió cerca de las 08:54, en la intersección de la avenida Atahualpa y Luis Aníbal Granja, en el sector de Huachi Belén, Ambato, Tungurahua.

Tras el reporte, equipos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para atender a las personas afectadas.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Ambato, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública.

Tres personas heridas y dos fallecidas

De manera preliminar, las autoridades reportaron que tres personas resultaron heridas como consecuencia del siniestro. Los equipos de emergencia realizaron las labores de atención y rescate en el lugar.

Además, el reporte inicial confirmó que dos personas fallecieron debido al accidente.

Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes mientras se atendía a los afectados.

Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en siniestro de tránsito ECU 911 Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en siniestro de tránsito ECU 911 Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en siniestro de tránsito ECU 911

Avenida Atahualpa parcialmente habilitada

Debido a las labores de los equipos de emergencia, la avenida Atahualpa, en sentido norte-sur, permanecía parcialmente habilitada en el sector de Huachi Belén.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones del personal que permanece en el lugar mientras continúan las labores relacionadas con el siniestro.