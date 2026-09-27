15 heridos tras aparatoso choque entre un bus y un camión en la vía a Balzar

Un bus interprovincial y un camión chocaron en el kilómetro 131 de la vía a Balzar, en Guayas

El siniestro ocurrió la noche del sábado 26 de septiembre de 2026, en el kilómetro 131 de la vía a Balzar, en Guayas.

El impacto involucró a un bus interprovincial de la cooperativa Trans Esmeraldas y un camión.

Las imágenes del accidente muestran que el bus quedó con la parte frontal completamente destrozada debido a la fuerza del impacto.

Equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a las personas afectadas.

Siniestro de tránsito en la vía Balzar en Guayas ECU 911 Siniestro de tránsito en la vía Balzar en Guayas ECU 911 Siniestro de tránsito en la vía Balzar en Guayas ECU 911

15 personas resultaron heridas

Según el reporte del ECU 911 Samborondón, en el siniestro se registraron 15 personas heridas.

Ocho de ellas fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica.

Los otros siete heridos fueron atendidos en el sitio por los equipos de emergencia. La atención fue coordinada con la Policía, la concesionaria CONCEGUA y personal del Ministerio de Salud.