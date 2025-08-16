Siniestro de tránsito deja cinco personas heridas en sector de Calacalí este 16 de agosto

El ECU 911 alertó de un siniestro de tránsito con cinco personas heridas en el sector de Calacalí.

Un siniestro de tránsito se registró en el sector de Calacalí, en la vía Quito - Santo Domingo, la tarde de este sábado 16 de agosto del 2025, según informó el sistema integrado de seguridad ECU 911.

La alerta del suceso se reportó en horas de la tarde, donde se informó el choque de dos vehículos con varias personas heridas. La llamada de auxilio a la línea única 9-1-1 ingresó a las 14:45.

El ECU 911 Quito despachó recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) , Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional, para atender la emergencia y dar la atención necesaria a los afectados.

En el lugar del siniestro, personal de socorro confirmó que el percance vial dejó cinco personas heridas, quienes recibieron valoración médica en el sitio.

Por su parte, las autoridades de tránsito informaron que, al momento, la circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada.