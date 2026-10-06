¿Quién era Joselyn Oña, la joven encontrada sin vida tras cinco meses de búsqueda en Quito?

Familiares de Joselyn Oña la recuerdan por su franqueza y personalidad directa, regalando abrazos sinceros y compañía a quienes la rodeaban.

A sus 26 años, Joselyn Elena Oña Cando, o como le decían 'Joss', dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.

Tras casi cinco meses de angustiosa búsqueda luego de su desaparición el 15 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos hallados el pasado 3 de octubre en el puente del Chiche corresponden a la joven quiteña.

La causa técnica de su muerte fue establecida como politraumatismos.

Más allá de las diligencias judiciales y de los peritajes forenses que buscan esclarecer las circunstancias de su deceso, sus seres queridos la recuerdan como una persona auténtica, alegre y con un profundo cuidado hacia los suyos.

Joselyn era muy querida por sus familia y, sobre todo, por su madre, quien hoy pide que se esclarezcan la muerte de su hija en Quito.

Alegría, sinceridad y amor por su hogar

Los familiares de Joselyn indicaron a Teleamazonas que la describen como un "torbellino de vida".

Sus familiares y amigos destacan su risa contagiosa y sonora, capaz de iluminar cualquier espacio.

Caracterizada por su franqueza y personalidad directa, siempre se mostró tal cual era, regalando abrazos sinceros y compañía a quienes la rodeaban.

El eje central de su vida era su madre, a quien consideraba su mayor orgullo y refugio.

Joselyn Oña fue vista por última vez en una parada de transporte público. Luego de esos su familiares no supieron nada más, hatas que sus restos fueron localizados en la quebrada del puente del Chiche. Cortesía

En su día a día, disfrutaba de los detalles sencillos: desde compartir una salchipapa con su amiga entrañable hasta pasar tiempo en casa junto a sus perros.

Aquellos peluditos eran sus compañeros fieles que hoy quedan como reflejo del afecto puro que repartía a su alrededor.

Un vacío en la investigación y el dolor de su familia

Mientras la familia de Joselyn enfrenta el dolor de su partida y alista el último adiós, la investigación previa liderada por la Fiscalía continúa abierta para determinar cómo se producen las lesiones que terminaron con su vida.

Asimismo, el tiempo exacto que sus restos permanecieron en la quebrada del río Chiche.

Familiares y allegados Joselyn Oña aseguran que su luz seguirá brillando en su madre, quien clama por justicia.

Aunque la partida de 'Joss' deja una profunda tristeza entre sus allegados, su recuerdo permanece intacto en la memoria de quienes compartieron su vida.

Sus allegados aseguran que su luz seguirá brillando mientras su madre y su entorno cercano exigen que se haga justicia.