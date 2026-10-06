¿Quién era Joselyn Oña, la joven encontrada sin vida tras cinco meses de búsqueda en Quito?
Familiares y amigos recuerdan la autenticidad y alegría de Joselyn Oña, de 26 años, tras la confirmación forense de su fallecimiento. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Familiares de Joselyn Oña la recuerdan por su franqueza y personalidad directa, regalando abrazos sinceros y compañía a quienes la rodeaban.
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Actualizado:
06 oct 2026 - 10:17
A sus 26 años, Joselyn Elena Oña Cando, o como le decían 'Joss', dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.
Tras casi cinco meses de angustiosa búsqueda luego de su desaparición el 15 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos hallados el pasado 3 de octubre en el puente del Chiche corresponden a la joven quiteña.
La causa técnica de su muerte fue establecida como politraumatismos.
Más allá de las diligencias judiciales y de los peritajes forenses que buscan esclarecer las circunstancias de su deceso, sus seres queridos la recuerdan como una persona auténtica, alegre y con un profundo cuidado hacia los suyos.
Alegría, sinceridad y amor por su hogar
Los familiares de Joselyn indicaron a Teleamazonas que la describen como un "torbellino de vida".
Sus familiares y amigos destacan su risa contagiosa y sonora, capaz de iluminar cualquier espacio.
Caracterizada por su franqueza y personalidad directa, siempre se mostró tal cual era, regalando abrazos sinceros y compañía a quienes la rodeaban.
El eje central de su vida era su madre, a quien consideraba su mayor orgullo y refugio.
En su día a día, disfrutaba de los detalles sencillos: desde compartir una salchipapa con su amiga entrañable hasta pasar tiempo en casa junto a sus perros.
Aquellos peluditos eran sus compañeros fieles que hoy quedan como reflejo del afecto puro que repartía a su alrededor.
Un vacío en la investigación y el dolor de su familia
Mientras la familia de Joselyn enfrenta el dolor de su partida y alista el último adiós, la investigación previa liderada por la Fiscalía continúa abierta para determinar cómo se producen las lesiones que terminaron con su vida.
Asimismo, el tiempo exacto que sus restos permanecieron en la quebrada del río Chiche.
Aunque la partida de 'Joss' deja una profunda tristeza entre sus allegados, su recuerdo permanece intacto en la memoria de quienes compartieron su vida.
Sus allegados aseguran que su luz seguirá brillando mientras su madre y su entorno cercano exigen que se haga justicia.
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