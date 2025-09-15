Sismo de magnitud 3.8 frente a las costas de Ecuador este lunes 15 de septiembre

sismo frente a las costas de Manabí este lunes 15

El Instituto Geofísico del Ecuador (IG) registró un sismo de magnitud 3.8 frente a las costa del país este lunes 15 de septiembre del 2025.

El evento se registró a las 10:56 y se localizó a 35 kilómetros frente a las costas de Puerto López en la provincia de Manabí.

Su profundidad fue de 11 kilómetros y no se reportaron víctimas humanas ni daños a infraestructura en la costa de Ecuador.

Este es el segundo sismo que reporta el organismo en menos de 24 horas en la misma zona.

A las 16:00 de domingo 14, también se reportó un sismo de magnitud 3.6 localizado a 30 kilómetros frente a las costas manabitas.

Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que la actividad sísmica en esta parte del continente es alta.

El país se ubica en la zona de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, lo que genera acumulación de energía y liberación en forma de terremotos.

El territorio se divide en zonas de amenaza sísmica que van de baja a muy alta, siendo las zonas de la Costa y el centro-sur del país, incluido Quito, las más sensibles a eventos severos.