Tres sismos sorprendieron a Ecuador este martes 9 de septiembre del 2025; ¿zonas?

Dos temblores se registraron frente a las costas de Manabí, este martes 9 de septiembre del 2025

Tres sismos se registraron en Ecuador, este martes 9 de septiembre del 2025, según lo informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Dos de los temblores ocurrieron frente a las costas de Manabí, en menos de una hora.

El último movimiento telúrico sacudió ese cantón de Manabí a las 08:09. Fue de magnitud 4.2 en la escala de Richter y ocurrió a 17 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 26,11 kilómetros de Puerto López.

En cambio, a las 07:33 otro temblor ocurrió a 33,21 kilómetros del cantón manabita. Según el Geofísico, fue de magnitud 3.5 y se registró a 7 kilómetros de profundidad.

Ayer (lunes 8 de septiembre del 2025) hubo otro movimiento de 3.6 frente a las costas de Puerto López. El epicentro fue a 26 kilómetros de distancia.

El tercer sismo, de este martes 9 de septiembre, despertó a Morona Santiago, pues ocurrió la madrugada de este martes 9 de septiembre. A las 03:27 hubo un temblor de 3.6 a 67.94 kilómetros de Macas y se dio a 131 kilómetros de profundad.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.