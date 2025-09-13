Sismo de 4.8 frente a las costas de Puerto López en Manabí este sábado 13 de septiembre

Un sismo se reportó este sábado 13 de septiembre del 2025.

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió las costas frente al cantón Puerto López de la provincia de Manabí en horas de la tarde de este sábado 13 de septiembre del 2025.

El Instituto Geofísico reporto que el evento tuvo una magnitud de 4.8 grados en la escala abierta de Richter. El sismo se localizó a 24.05 kilómetros del cantón manabita de Puerto López.

Una zona constantemente sacudida por temblores en Ecuador. Las autoridades de Riesgo de Ecuador no señalaron personas afectadas por el temblor ni daños materiales en la zona.

Ecuador es un país de alto riesgo sísmico debido a su ubicación en la zona de colisión de la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, lo que da lugar a una actividad tectónica intensa.

La zona sísmica con mayor peligro se encuentra en la región de la Costa y el Centro-Sur del país, donde se ubican provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas. C