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Ecuador

Sismo de magnitud 3.8 sacude Esmeraldas este sábado 3 de octubre 

El movimiento fue reportado por el Instituo Geofísico pasado el mediodía de este sábado 3 de octubre. 

El Instituto Geofísico reportó un sismo de 3.8 en Quinindé, Esmeraldas.

Instituto Geofísico

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

03 oct 2026 - 13:31

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Un sismo de magnitud 3.8 se reportó este sábado 3 de octubre de 2026 en el cantpon Quinindé, provincia de Esmeraldas

Según el reporte de Instituto Geofísico (IG), el sismo ocurrió a las 12:34 de este sábado, a 68 kilómetros de profundidad y 41 kilómetros de Quinindé. 

Hasta las 13:31 de este sábado no hubo reporte de personas afectadas por el movimiento.

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