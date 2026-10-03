Sismo de magnitud 3.8 sacude Esmeraldas este sábado 3 de octubre
El movimiento fue reportado por el Instituo Geofísico pasado el mediodía de este sábado 3 de octubre.
El Instituto Geofísico reportó un sismo de 3.8 en Quinindé, Esmeraldas.
Instituto Geofísico
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Actualizado:
03 oct 2026 - 13:31
Un sismo de magnitud 3.8 se reportó este sábado 3 de octubre de 2026 en el cantpon Quinindé, provincia de Esmeraldas.
Según el reporte de Instituto Geofísico (IG), el sismo ocurrió a las 12:34 de este sábado, a 68 kilómetros de profundidad y 41 kilómetros de Quinindé.
Hasta las 13:31 de este sábado no hubo reporte de personas afectadas por el movimiento.
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