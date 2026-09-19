Sismo de magnitud 3.4 se registró en Manabí la noche de este sábado 19 de septiembre

Sismo de magnitud 3.4 se registró la noche de este sábado 19 de septiembre de 2026.

Un sismo de magnitud 3.4 en la escala de Richter se registró la noche de este sábado 19 de septiembre de 2026 en la provincia de Manabí.

Según el reporte oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:17.

El epicentro del temblor fue ubicado a 18,37 kilómetros del cantón Rocafuerte , a una profundidad de 19 kilómetros.

https://x.com/IGecuador/status/2101468289536811509

Hasta el momento, las autoridades de gestión de riesgos no han reportado daños materiales ni personas afectadas tras el evento sísmico.

El Instituto Geofísico mantiene habilitado su portal web para que la ciudadanía pueda reportar si percibió el movimiento en su localidad.