Sismo de magnitud 5.5 se registra en la frontera entre Ecuador y Perú

Un sismo de magnitud 3,9 se registró cerca del Puyo la tarde de este martes 15 de septiembre de 2026.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional revisó la información del sismo registrado a las 02:12 de este sábado 19 de septiembre y desarrolló una magnitud de 5.5 MLv , con una profundidad de 27 kilómetros.

El evento se ubicó cerca de Loreto

El movimiento se produjo en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, en un área próxima a Loreto, y también fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú.

El evento inicialmente fue calculado con magnitud 5,4 y una profundidad de 5 kilómetros, pero estos datos fueron posteriormente ajustados por el Instituto Geofísico ecuatoriano.

Otros sismos registrados esta semana

La actividad sísmica ha sido constante durante los últimos días. El 17 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.9 en Santa Elena; el 16 de septiembre, uno de 3.4 en Pastaza; y el 15 de septiembre, uno de 3.9 en Morona Santiago.

Además, el 14 de septiembre ocurrió otro sismo de magnitud 5.4 en la región fronteriza entre Perú y Ecuador, a unos 140 kilómetros de Gualaquiza. Ese mismo día también se registraron movimientos de magnitud 4.0 cerca de Tumbes y 2,8 en Pichincha.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y actualiza magnitud, profundidad y ubicación de los eventos conforme avanza el análisis técnico.