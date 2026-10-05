Sismo de magnitud 4,0 se registró cerca de La Troncal
El Instituto Geofísico reportó un movimiento telúrico la mañana de este 5 de octubre. Minutos después difundió una actualización con cambios en la magnitud, profundidad y ubicación.
El Instituto Geofísico reportó un sismo cerca de La Troncal, en Cañar, y posteriormente actualizó sus datos.
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Actualizado:
05 oct 2026 - 10:13
Un sismo se registró cerca de La Troncal, en Cañar, a las 09:53 de este lunes 5 de octubre de 2026, según información del Instituto Geofísico.
La entidad publicó inicialmente un reporte con una magnitud de 3,8, una profundidad de 25 kilómetros y una ubicación a 15,08 kilómetros de La Troncal.
Pocos segundos después, el Instituto Geofísico difundió otro registro con el mismo código de evento, pero con datos actualizados, una magnitud de 4,0, una profundidad de 5 kilómetros y una localización a 12,11 kilómetros de La Troncal.
Es decir, no se trata de dos sismos distintos, sino de dos reportes del mismo movimiento, publicados con apenas segundos de diferencia y con ajustes en los datos calculados.
Hasta el momento, con la información difundida por la entidad, no se han reportado daños ni afectaciones relacionados con este evento.
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