Sismo de magnitud 4,0 se registró cerca de La Troncal

El Instituto Geofísico reportó un sismo cerca de La Troncal, en Cañar, y posteriormente actualizó sus datos.

Un sismo se registró cerca de La Troncal, en Cañar, a las 09:53 de este lunes 5 de octubre de 2026, según información del Instituto Geofísico.

La entidad publicó inicialmente un reporte con una magnitud de 3,8, una profundidad de 25 kilómetros y una ubicación a 15,08 kilómetros de La Troncal.

Pocos segundos después, el Instituto Geofísico difundió otro registro con el mismo código de evento, pero con datos actualizados, una magnitud de 4,0, una profundidad de 5 kilómetros y una localización a 12,11 kilómetros de La Troncal.

Es decir, no se trata de dos sismos distintos, sino de dos reportes del mismo movimiento, publicados con apenas segundos de diferencia y con ajustes en los datos calculados.

Hasta el momento, con la información difundida por la entidad, no se han reportado daños ni afectaciones relacionados con este evento.