El volcán Sangay mantiene emisión de ceniza

La nube de ceniza del Sangay cambió de dirección hacia el norte y noroccidente, con posible afectación en Cebada, Guamote y Riobamba.

El volcán Sangay continúa con actividad eruptiva este 21 de septiembre de 2026, en medio de emisiones de ceniza que durante las últimas horas han cambiado de dirección y mantienen bajo observación a varias localidades de Chimborazo.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional señala que el Sangay permanece activo y presenta explosiones estrombolianas, columnas de ceniza, flujos de lava, flujos piroclásticos y actividad fumarólica como parte de su comportamiento reciente.

Durante la noche del 20 de septiembre, la nube de ceniza comenzó a desplazarse hacia el norte y noroccidente, con posibilidad de alcanzar sectores como Cebadas, Guamote y Riobamba, según el seguimiento satelital reportado previamente.

La dirección puede cambiar

El Instituto Geofísico explica que las nubes de ceniza del Sangay pueden dispersarse en diferentes direcciones dependiendo de las condiciones atmosféricas. Entre marzo y junio de este año, por ejemplo, se registraron 137 emisiones, con alturas de hasta 2.300 metros sobre el cráter y recorridos de hasta 110 kilómetros.

La red de cenizómetros del IG-EPN permite medir cuánto material llega a las poblaciones cercanas. En el último levantamiento publicado, la mayor acumulación se registró en San Antonio de Cebadas, cantón Guamote, aunque en general la caída fue clasificada como muy leve a leve.

El Sangay se encuentra en Morona Santiago y mantiene un periodo eruptivo prácticamente continuo.

En los últimos años, sus emisiones han afectado con mayor frecuencia a Chimborazo y, en episodios más intensos, la ceniza incluso ha alcanzado provincias de la Costa.

El Instituto Geofísico mantiene activo el monitoreo sísmico, visual y satelital del volcán y actualiza sus simulaciones de dispersión de ceniza conforme cambian las condiciones atmosféricas.