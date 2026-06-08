Un sismo de magnitud 4.1 sacudió a Manabí este lunes 8 de junio

Según el Instituto Geofísico, un sismo ocurrió en las costas de Manabí, a las 11:03

Un sismo de magnitud 4.1 en escala de Richter se sintió, la mañana de este lunes 8 de junio del 2026 en la provincia de Manabí.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del temblor fue a 14.35 km de Bahía de Caráquez.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:03 y tuvo una profundidad de 21 kilómetros, tras una revisión del Instituto Geofísico.

Otro temblor se registró a las 10:06 a 75.71 km de Muisne, en Esmeraldas. La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.8 y fue a 9 kilómetros de profundidad.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.