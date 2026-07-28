Familiares confirman que Mónica Luzuriaga fue hallada sin vida en Quito

En medio de la búsqueda de Lizeth Bunshi, este martes 28 de julio se conoció de la desaparición de Mónica Paulina Luzuriaga Velasco, quien fue vista por última vez la noche del lunes 27 de julio.

Tras un día de búsqueda, sus familiares confirmaron que su cuerpo se encontró en el sector de El Labrador, en el norte de Quito. Las autoridades investigan las causas que provocaron su deceso.

Desapareció al salir del trabajo

Según información difundida en redes sociales, la joven salió a las 19:30 de su trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en la av. Amazonas, con dirección a su vivienda, en Ponceano.

Lo hizo en bicicleta y desde entonces no se sabe nada de ella. El momento de la desaparición vestía casco rojo, rompevientos negro, jean azul, mochila azul y zapatos blancos deportivos.

Iba en una bicicleta Scott negra con verde que tiene retrovisor.