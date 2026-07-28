Trump prohíbe nuevos robots humanoides chinos para proteger desarrollo de IA en EE.UU.

El Gobierno de Donald Trump publicó el martes 28 de julio del 2026 una prohibición dirigida a las importaciones de nuevos robots e inversores de potencia chinos.

Con el objetivo de proteger el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comunicaciones puso en marcha las medidas, que prohíben las importaciones chinas de nuevos robots humanoides y cuadrúpedos.

Además de los inversores de potencia conectados, que permiten que las fuentes de energía renovable y las baterías se conecten a las redes eléctricas y a los equipos de los centros de datos.

Las restricciones ponen de manifiesto que el Gobierno de Trump pretende proteger la cadena de suministro estadounidense de inteligencia artificial frente a las amenazas chinas de interrupción, robo de datos y ciberataques.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Algunos analistas prevén una amplia adopción de los robots humanoides, dotados de "cerebros" basados en la IA, tanto en el ámbito de consumo como en el industrial.

Mientras que la construcción vertiginosa de centros de datos en Estados Unidos dependerá de fuentes fiables de inversores.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido que las empresas chinas de IA podrían enfrentarse a sanciones por robar propiedad intelectual de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también están decididas a evitar que se repita una situación como la que se produjo con los minerales de tierras raras.

Materias primas fundamentales para la fabricación de productos tecnológicos, un sector dominado por China.

La FCC prohibirá las importaciones extranjeras de nuevos modelos de las tecnologías afectadas y, posteriormente, se espera que exima a muchos proveedores no chinos de las restricciones, tal y como ha hecho con las recientes prohibiciones de drones y routers extranjeros.

Las restricciones se aplicarán únicamente a los modelos de robots e inversores que aún no se hayan lanzado al mercado.

No obstante, la FCC tiene la autoridad para revocar las autorizaciones de venta de modelos cuya compra ya haya sido autorizada en Estados Unidos.

A Trump se le atribuye haber llamado la atención internacional sobre la amenaza tecnológica que representa China durante su primer mandato, al dar voz a las preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual por parte de empresas chinas.

La amenaza de espionaje patrocinado por el Estado por parte de gigantes chinos de las telecomunicaciones como Huawei [RIC:RIC:HWT.UL].

No obstante, hasta ahora ha adoptado un enfoque mucho más conciliador durante su segundo mandato, ante el uso agresivo por parte de Pekín de los controles a la exportación de minerales de tierras raras el año pasado.

Se prevé que la prohibición de los robots afecte a Unitree, líder mundial en robots humanoides con algo menos de una quinta parte de la cuota de mercado mundial, según Counterpoint Research.

La empresa, que es una de las tres compañías chinas que dominan este sector incipiente pero en auge, ha sido incluida recientemente en la lista del Pentágono de supuestas empresas chinas respaldadas por el ejército.