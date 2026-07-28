Lesión de Pedro Ortiz: el diagnóstico, tiempo de baja y el plan de Emelec en el arco

Cuenca, Ecuador 27 de Julio de 2026 En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca le gana 2 x 1 al Emelec por la fecha 22 del campeonato nacional del futbol .foto API/Boris Romoleroux

Emelec sufrió un duro contratiempo en su último compromiso frente a Deportivo Cuenca tras la salida obligada de Pedro Ortiz. El guardameta y figura del conjunto eléctrico tuvo que abandonarla cancha en la segunda mitad luego de recibir un fuerte impacto en su área.

La preocupación se apoderó de la hinchada azul al ver retirarse con evidentes muestras de dolor a uno de sus pilares defensivos más determinantes de la temporada.

Tras ser sometido a los exámenes de rigor por parte del cuerpo médico de la institución, se emitió el informe oficial sobre el estado de salud del golero.

El diagnóstico confirmó que Ortiz padece un esguince de grado uno en el ligamento cruzado anterior, acompañado de una contusión ósea femorotibial. Afortunadamente, los chequeos descartaron una rotura ligamentaria de mayor gravedad, lo que trajo algo de tranquilidad al entorno del club.

En cuanto al tiempo de recuperación, el departamento médico ha estimado un periodo de baja de entre dos y tres semanas para el arquero titular. La evolución clínica y la respuesta funcional durante los entrenamientos diferenciados determinarán la fecha exacta de su retorno a las canchas.

El cuerpo técnico dará prioridad a su rehabilitación integral para evitar cualquier riesgo de recaída en la recta decisiva del torneo.

Ante la ausencia del portero estelar, la responsabilidad de custodiar el arco azul recaerá sobre Mario Valero. El joven guardameta asume este importante desafío con la misión de brindar seguridad bajo los tres palos durante las próximas jornadas. Esta variante obligada pondrá a prueba la solidez del sistema defensivo del equipo y la capacidad de respuesta de su plantilla en momentos críticos.

La baja de Pedro Ortiz representa un examen exigente para Emelec en sus aspiraciones dentro del campeonato nacional. El cuadro eléctrico deberá ajustar sus piezas defensivas y respaldar a su nuevo portero en los siguientes encuentros clave. La hinchada aguarda por una pronta y óptima recuperación de su capitán, confiando en que el equipo mantendrá el rendimiento competitivo en su ausencia.