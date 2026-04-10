Un sismo de magnitud 4.1 se registró en una provincia de la Amazonía de Ecuador
Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a una profundidad de 162 kilómetros y a 38,24 kilómetros de la ciudad de Puyo.
Un sismo sacudió a la provincia de Pastaza, en Ecuador, este viernes 10 de abril.
Instituto Geofísico
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Actualizada:
10 abr 2026 - 11:09
Un sismo de magnitud 4.1 se registró, este viernes 10 de abril de 2026, en la provincia de Pastaza, en la Amazonía de Ecuador.
Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 9:15 hora local a 1,82 grados de latitud sur y a 77,90 grados de longitud oeste.
De acuerdo con esa institución, el temblor ocurrió a una profundidad de 162 kilómetros y a 38,24 kilómetros de la ciudad de Puyo.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
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