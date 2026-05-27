Shakira sorprende con mensaje a Gerard Piqué: 'Siempre le guardaré gratitud'

La cantante colombiana Shakira y el jugador del FC Barcelona Gerad Piqué (L) posando para una foto en la presentación de su nuevo álbum "Shakira" en Barcelona, Marzo 20, 2014.

La cantante colombiana Shakira volvió a ser tendencia, tras hablar públicamente sobre Gerard Piqué y sorprendió al dedicarle unas palabras de gratitud, a casi cuatro años de la mediática separación.

En una entrevista concedida al diario británico The Times, la barranquillera recordó su historia con el exjugador del FC Barcelona, relación que comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a la canción "Waka Waka".

“Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida” Shakira

Shakira, Milan y Sasha durante un concierto en Buenos Aires, Argentina, 9 de diciembre de 2025. Captura de Pantalla

La artista también habló sobre el impacto emocional que le causó la ruptura con Piqué en junio de 2022, después de más de una década juntos.

“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte. Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy” Shakira

Las declaraciones se hicieron virales rápidamente y llamaron la atención debido a que, tras el fin de la relación, la cantante lanzó varios temas con referencias hacia su expareja y la actual novia, Clara Chía.

Canciones como: Te Felicito, Monotonía, Soltera y la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, fueron interpretadas como mensajes directos sobre la polémica que cubrió el fin de la relación.

Sin embargo, en esta ocasión, Shakira dejó en claro que actualmente atraviesa una etapa distinta, está más enfocada en sus hijos, su carrera y su bienestar personal.

“Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. Y también estoy disfrutando de mi tiempo a solas” Shakira

Hoy en día, Shakira vive uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias a su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Y será una de las figuras musicales que se presentará en Nueva Jersey, para la final del Mundial de Fútbol de 2026.