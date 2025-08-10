Un sismo de 3.2 sacudió Manabí la tarde de este domingo 10 de agosto del 2025

Un sismo de Magnitud 3.2 se registró la tarde de este domingo en la provincia de Manabí.

Un sismo de 3.2 grados de magnitud en la escala de Richter se registró la tarde de este domingo 10 de agosto del 2025 en la provincia de Manabí, según el último reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro en cantón Paján y se reportó a las 14:11. Tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según el reporte publicado por el IG en su cuenta de la red social X.

Según los reportes, el temblor de Paján se sintió en localidades cercanas como Manta, Portoviejo y Jipijapa. Las autoridades no reportan daños estructurales ni víctimas producto de este movimiento telúrico.

Es el segundo sismo que se reporta en territorio nacional en los últimos cinco días. El pasado 6 de agosto el IG dio cuenta de un temblor en Quito, que tuvo una magnitud de 3.6 en la escala de Richter.