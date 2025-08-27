Sismo se registró en El Oro la mañana de este miércoles 27 de agosto del 2025

Sismo se registró este miércoles 27 de agosto del 2025 en la provincia de El Oro.

Un sismo de 3.5 grados en la escala de Richter se registró la mañana de este miércoles 27 de agosto del 2025 en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) informó que el evento telúrico se produjo a las 10:24 de este martes.

La profundidad del sismo fue de 78 kilómetros, lo que ayudó a que el evento no se sintiera con mayor fuerza.

El sismo se localizó en el cantón de Zaruma en la provincia de El Oro. El temblor pudo ser sentido en localidades aledañas como Catacocha y Portovelo.

Es el sismo número 16 que se registra en Ecuador durante el mes de agosto del 2025. El último evento registrado fue la noche del martes 26 en la localidad de Macará, en la provincia de Loja.

Este evento tuvo una magnitud de 4.4 y no dejó heridos no daños materiales.