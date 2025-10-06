Dos sismos en menos de una hora en San Vicente, Manabí, la noche de este lunes 6 de octubre

Los sismos tuvieron como epicentro la provincia de Manabí.

Dos sismos se registraron en el cantón San Vicente, en la provincia de Manabí, la noche de este lunes 6 de octubre del 2025, según reportó el Instituto Geofísico.

Los movimientos telúricos ocurrieron entre las 20:27 y las 20:30, detalló la entidad. El primero tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter, y el epicentro fue a 18.13 km de San Vicente.

El sismo tuvo una profundidad de 6 kilómetros, detalló el Geofísico. Usuarios reportaron que el sismo se sintió en Chone, Jama, Manta y Portoviejo.

Mientras que el segundo sismo fue más leve y tuvo una intensidad de 3.7 grados de magnitud. El epicentro se ubicó a 19.47 kilómetros de San Vicente.

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió con más fuerza en la ciudad de Manta, aunque no hay víctimas o daños materiales por estos sismos.