Dos sismos en menos de una hora en San Vicente, Manabí, la noche de este lunes 6 de octubre
Los sismos se registraron pasadas las 20:00 con menos de cinco minutos de diferencia entre ellos, reportó el Instituto Geofísico.
Los sismos tuvieron como epicentro la provincia de Manabí.
Insitituto Geofísico
Compartir
Actualizada:
06 oct 2025 - 20:57
Dos sismos se registraron en el cantón San Vicente, en la provincia de Manabí, la noche de este lunes 6 de octubre del 2025, según reportó el Instituto Geofísico.
Los movimientos telúricos ocurrieron entre las 20:27 y las 20:30, detalló la entidad. El primero tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter, y el epicentro fue a 18.13 km de San Vicente.
El sismo tuvo una profundidad de 6 kilómetros, detalló el Geofísico. Usuarios reportaron que el sismo se sintió en Chone, Jama, Manta y Portoviejo.
Mientras que el segundo sismo fue más leve y tuvo una intensidad de 3.7 grados de magnitud. El epicentro se ubicó a 19.47 kilómetros de San Vicente.
Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió con más fuerza en la ciudad de Manta, aunque no hay víctimas o daños materiales por estos sismos.
Compartir