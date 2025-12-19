¿Quién es Tannya Varela, investigada por presunta filtración de información del caso León de Troya?

Tannya Varela se convirtió en la primera mujer en liderar la Comandancia General de la Policía en 2021 y ahora es procesada por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida en el caso León de Troya.

Varela fue designada como Comandante General de la Policía en marzo de 2021 durante el Gobierno de Lenín Moreno y luego fue ratificada por Guillermo Lasso. Se mantuvo en el cargo hasta enero de 2022.

Tiene 59 años y es oriunda de Ibarra, provincia de Imbabura. Está casada con un oficial de la Policía, con quien tiene tres hijos. Fue seleccionada de básquet y campeona nacional de atletismo.

Más de cuatro décadas en la Policía Nacional

Estudió en el Colegio Nacional de Señoritas Ibarra y tras graduarse, a sus 17 años, decidió que se uniría a la Policía Nacional. En 1984 ingresó a la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo con el apoyo de sus padres.

Tres años después, en 1987, se graduó y a empezó a laborar en una institución en la que solo habían otras 12 mujeres, detalla el portal del Ministerio del Interior. Su primer trabajo fue en el Grupo de Tránsito de Pichincha, luego pasó a ser parte del Servicio Urbano de Ibarra, investigadora de la Interpol y trabajó en Galápagos.

En 1996 se radicó en Guayaquil cuando era subteniente y asumió el cargo de asistente en el Comando Guayas, directora de la guardería de la institución, encargada del Comisariato policial, jefa de la Georreferenciación del Delito, jefa provincial de Migración y directora del Hospital de Policía.

Además fue comandante de la fuerza pública en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Samborondón y Durán, en Guayas. Dedicó parte de su carrera a la formación de policías como directora de la Escuela Superior Enríquez Gallo en Quito, y directora de la Escuela de Formación Femenina de Guayaquil.

Asumió la Comandancia General de la Policía en 2021

En 2021, Lenin Moreno anunció el cambio en la cúpula policial. El entonces presidente designó a Varela como Comandante General en reemplazo de Patricio Carillo. Lo cual la convirtió en la primera mujer en la historia del Ecuador en ocupar el cargo.

Por diez meses dirigió la institución, pero Lasso, después de haberla ratificado en mayo de 2021, optó por removerla. El expresidente de Ecuador no reveló los motivos de su salida, pero ocurrió cuando el nombre de Tannya Varela estaba salpicado en el caso de narcotráfico León de Troya, donde se vinculaba a la mafia albanesa con mandos policiales y estructuras del Estado.

Su nombre volvió a figurar en febrero del 2024 cuando un informe del caso León de Troya, del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), señalaba vínculos con la mafia albanesa.

Detenida en megaoperativo en Quito

El 18 de diciembre del 2025, la Fiscalía de Ecuador confirmó que fue detenida por el delito de difusión de información de circulación restringida en el caso de narcotráfico conocido como 'León de Troya'. De acuerdo al Ministerio Público, la filstración de información ocurrió en 2021 y 2023.

Durante los cinco allanamientos en Pichincha y Manabí también se confirmó la detención del coronel de Policía José Luis E y Rodney R., excapitán de Policía.

Este viernes 19 de diciembre, en la audiencia de formulación de cargos se dispuso la presentación periódica y prohibición de salida del país para Varela y los otros dos procesados.