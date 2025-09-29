Disponen 15 días de teletrabajo en Municipio de Durán tras asesinato de concejal

Personal administrativo del Municipio de Durán irá a teletrabajo por 15 días tras el asesinato violento del concejal Hugo Obando.

Así lo dispuso el alcalde de esa ciudad, Luis Chonillo, a través de un comunicado publicado en redes sociales este lunes 29 de septiembre de 2025.

Esta disposición será por 15 días "inicialmente", indicó el Burgomaestre.

Sin embargo, los servicios municipales se realizarán con normalidad a través de los canales municipales digitales oficiales.

Asimismo, Chonillo agregó que las instalaciones municipales se mantendrán cerradas durante ese período.

Como parte de las medidas preventivas, el Concejo Municipal convocó a mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y el Bloque de Seguridad.

También el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se activará para tomar acciones de acuerdo con sus competencias.