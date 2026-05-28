Moradores captan nuevamente a conductores realizando 'piques' en la av. de Los Shyris

Auto azul y blanco realizan presuntos 'piques' en la avenida de Los Shyris.

El miércoles 27 de mayo de 2026, moradores del sector La Carolina difundieron un video que muestra a conductores realizando presuntos 'piques' ilegales en la avenida de Los Shyris.

Las imágenes del primer video muestran a varios vehículos realizando giros en medio de esta vía del norte de Quito, lugar donde funcionan los estacionamientos de la avenida.

Un segudo video indica a los mismos autos, color balnco y azul, circulando por la vía con exceso de velocidad, mientras otros vehículos circulan por el lugar.

Fue el Comité De la República de El Salvador y Alrededores la página que publicó los videos resaltado " Volvieron los piques a la Shyris".

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que estas infracciones pueden ser sancionadas únicamente cuando los agentes sencuentren a los conductores en flagrancia.