Moradores captan nuevamente a conductores realizando 'piques' en la av. de Los Shyris
Los presuntos 'piques' fueron registrados en video por moradores del sector de la avenida de Los Shyris.
Auto azul y blanco realizan presuntos 'piques' en la avenida de Los Shyris.
Captura de pantalla
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Actualizado:
28 may 2026 - 08:16
El miércoles 27 de mayo de 2026, moradores del sector La Carolina difundieron un video que muestra a conductores realizando presuntos 'piques' ilegales en la avenida de Los Shyris.
Las imágenes del primer video muestran a varios vehículos realizando giros en medio de esta vía del norte de Quito, lugar donde funcionan los estacionamientos de la avenida.
Un segudo video indica a los mismos autos, color balnco y azul, circulando por la vía con exceso de velocidad, mientras otros vehículos circulan por el lugar.
Fue el Comité De la República de El Salvador y Alrededores la página que publicó los videos resaltado "Volvieron los piques a la Shyris".
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que estas infracciones pueden ser sancionadas únicamente cuando los agentes sencuentren a los conductores en flagrancia.
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