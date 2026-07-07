Sube a 3 685 los muertos por el doble terremoto en Venezuela; aeropuerto retomará vuelos

Así lucen los edificios destruidos en La Guaira, Venezuela, tras dos terremotos del 24 de junio.

Los dos debastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio provocaron al menos 3 685 muertos y casi 17 000 heridos. Así lo informó el Gobierno venezolano, este martes 7 de julio de 2026.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 impactaron con fuerza el costero estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar.

El lunes 6 de julio, el reporte de las autoridades fue de 3 535 muertos, entre adultos, ancianos y niños. Además se reportaron 16 740 heridos.

Aeropuerto de Venezuela retomará vuelos comerciales

El gobierno de Venezuela tiene previsto reabrir "a la brevedad" el principal aeropuerto del país para vuelos comerciales, tras los potentes terremotos del 24 de junio.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, se encuentra en La Guaira, la zona cero del doble sismo.

Retroexcavadoras remueven montañas de escombros en este estado costero, de donde ya varios equipos de rescate extranjeros se retiran al no encontrar señales de vida casi dos semanas después de los temblores.

En las afueras de un edificio en el sector de Caraballeda, máquinas escarban entre las ruinas en busca de cuerpos. Para Lázaro Rubio es su "deber" quedarse hasta encontrar a su esposa y sus dos hijastras sepultadas.

"Hasta que no recuperemos los cuerpos no nos vamos a mover de aquí", asegura Rubio, de 66 años. "Si a nivel de maquinaria la respuesta hubiera sido mejor, esto habría sido diferente", lamenta.

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, defiende la respuesta del Gobierno a la emergencia, muy criticada por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria hasta la llegada de las brigadas internacionales.

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Rodríguez informó el martes en Telegram de la "activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela" del aeropuerto.

La presidenta interina indicó el sábado que estaba "en contacto" con algunos países que iban a "ayudar a la recuperación" del aeropuerto, sin precisar detalles.

Reapertura del aeropuerto

Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo en una conferencia de prensa telefónica que funcionarios de su país ya están en conversaciones con aerolíneas comerciales estadounidenses para reanudar vuelos.

"Hay trabajo por hacer en cuanto a la infraestructura para dar soporte a las operaciones comerciales en el aeropuerto", indicó Barrett, sin dar una fecha estimada.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, aseguró en la misma conferencia que militares estadounidenses colaboran en el "control de tráfico aéreo" para "asegurar aterrizajes seguros", así como operaciones de carga terrestre en el aeropuerto.

Cerca de 2 000 uniformados estadounidenses se han desplegado en la zona para responder al desastre. Además, el buque USS Fort Lauderdale está atracado en el puerto de La Guaira para ayudar con la entrega de ayuda humanitaria.

Destrucción de viviendas

El Gobierno venezolano contabiliza casi 18 000 personas que quedaron sin vivienda, así como más de 800 edificios afectados y unos 200 más colapsados por los terremotos, de los más fuertes y devastadores de América Latina.

Muchos de los sobrevivientes se alojan en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.

En el club vacacional Los Caracas, en el extremo este de la costa de La Guaira, trabajadores instalaban el martes 250 grandes carpas azules enviadas desde China.

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Canchas de béisbol y fútbol a lo largo del estado se han llenado de carpas e improvisadas tiendas, imagen repetida incluso a las afueras de edificios derrumbados y calles agrietadas.

Estefany Suárez, de 31 años, vive con sus dos hijos pequeños en una carpa a la intemperie en el muy golpeado sector de Caraballeda. Su casa quedó en "alto riesgo", explica.

"Saquearon los supermercados, entonces no abren más. Están regalando los pañales, que es bueno", se consuela Suárez en un punto de donativos como jabón, toallas y juguetes.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6 700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

El Gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50 000.