Cámara capta a hombre forcejeando cajero automático en Cuenca

Un hombre fue captado forcejeando un cajero automático en Cuenca.

Un hombre fue captado forcejeando un cajero automático en Cuenca. Así lo informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 este domingo 26 de julio de 2026.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran al hombre, vestido con una chompa oscura y un pantalón de calentador plomo, intentando manipular el cajero.

En unos pocos segundos se ve al hombre forcejeando la parte frontal del cajero y luego la parte trasera, entre el dispositivo y la pared.

El cajero se desprendió parcialmente de la pared, según se observa en imágenes compartidas por las autoridades.

#VideovigilanciaECU911 se identificó a una persona que presuntamente intentaba manipular un cajero automático en la ciudad de #Cuenca.



De inmediato, desde el #ECU911 se coordinó la atención de la emergencia con la @PoliciaEcuador, lo que permitió una… pic.twitter.com/VYamSzdjO7— ECU 911 (@ECU911_) July 26, 2026 "> ">

Ante este hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para detener al hombre. En el sitio lo revisaron antes del procedimiento correspondiente.

Sin embargo, se desconoce si el hombre fue trasladado ante las autoridades competentes o si se le formularon cargos por el hecho.