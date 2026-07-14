Temblor en Guayas: Sismo de magnitud 3.2 se registró en Naranjal esta madrugada

Un sismo de 3.2 despertó a los habitantes de Naranjal y zonas de Guayas

Un sismo de magnitud 3.2 despertó a habitantes de la provincia del Guayas la madrugada de este martes 14 de julio del 2026.

El movimiento telúrico fue registrado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y tuvo como epicentro un sector cercano al cantón Naranjal.

Sismo registrado cerca de Naranjal

El Instituto Geofísico informó que el temblor ocurrió a las 03:49:21. De acuerdo con el reporte oficial, el evento alcanzó una magnitud de 3.2 y se localizó a 12,17 kilómetros de Naranjal, en la provincia del Guayas.

El organismo detalló que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 37 kilómetros, una característica que influye en la percepción del sismo en las zonas cercanas al epicentro.

No se reportan emergencias tras el movimiento

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales relacionados con este evento sísmico. Tampoco se han reportado afectaciones en vías o infraestructura.

Ecuador se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que los movimientos de tierra son frecuentes en distintas zonas del país.

Las entidades de monitoreo mantienen vigilancia permanente de la actividad sísmica y emiten reportes oficiales cuando se registran nuevos eventos o réplicas.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.