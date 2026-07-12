Temblor sacude las costas de Santa Elena este 12 de julio

Sismo de magnitud 3,4 se registró frente a las costas de Santa Elena.

Un sismo de magnitud 3.4 se registró este domingo 12 de julio frente a las costas de la provincia de Santa Elena, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El evento sísmico ocurrió a las 02:26 y tuvo su epicentro a aproximadamente 65,9 kilómetros de Salinas, con una profundidad de 30 kilómetros.

Debido a su intensidad moderada y a la distancia respecto del perfil costero, el movimiento fue poco perceptible para la población.

Tras el temblor, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizó un monitoreo en los cantones de Salinas, La Libertad y Santa Elena para verificar posibles novedades.

No se reportaron heridos ni daños materiales

Como resultado de la evaluación, la entidad confirmó que no se reportaron personas heridas, daños en viviendas, infraestructura ni otras afectaciones relacionadas con el sismo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier percepción de movimientos telúricos mediante las plataformas habilitadas por el Instituto Geofísico.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, por lo que las instituciones especializadas mantienen un monitoreo permanente de los movimientos que se producen tanto en el territorio continental como en el perfil costero.