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Ecuador

Conductor de taxi desapareció tras realizar una carrera en Tababela, Quito

Familiares y amigos de Julio Llumiquinga aseguran que desapareció tras aceptar una carrera mediante aplicación móvil. 

Llumiquinga, de 39 años, fue reportado como desaparecido, en Quito.

Afiche Policía Nacional 

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizado:

05 jun 2026 - 19:01

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Julio Llumiquinga, de 39 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de junio de 2026. 

El hecho habría sucedido tras aceptar una carrera mediante una plataforma digital en el sector de Tababela, al nororiente de Quito.

Según la información proporcionada, el ciudadano es ecuatoriano de contextura normal. Tiene ojos y cabello color negro. 

Familiares hacen un llamado a la ciudadanía 

Su estatura es de aproximada de 1,65 metros y su peso es de alrededor de 60 kilogramos.

Familiares y amigos del hoy desaparecido hacen un llamado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Julio. 

Los reportes pueden realizarse mediante el ECU 911 y la línea gratuita: 1800 335486.

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