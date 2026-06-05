Conductor de taxi desapareció tras realizar una carrera en Tababela, Quito

Llumiquinga, de 39 años, fue reportado como desaparecido, en Quito.

Julio Llumiquinga, de 39 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de junio de 2026.

El hecho habría sucedido tras aceptar una carrera mediante una plataforma digital en el sector de Tababela, al nororiente de Quito.

Según la información proporcionada, el ciudadano es ecuatoriano de contextura normal. Tiene ojos y cabello color negro.

Familiares hacen un llamado a la ciudadanía

Su estatura es de aproximada de 1,65 metros y su peso es de alrededor de 60 kilogramos.

Familiares y amigos del hoy desaparecido hacen un llamado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Julio.

Los reportes pueden realizarse mediante el ECU 911 y la línea gratuita: 1800 335486.