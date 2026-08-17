Un temblor se registró en la Amazonía ecuatoriana este lunes 17 de agosto.

Un temblor se registró en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026.

El sismo alcanzó una magnitud de 3.4, según el reporte del Instituto Geofísico a través de redes sociales.

El temblor ocurrió a las 06:03 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros.

No se registraron reportes de daños materiales o personas afectadas por el movimiento.

Ecuador se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene forma de herradura y bordea el océano, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Costa Rica, entre otros.