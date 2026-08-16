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Internacional

Sismo de magnitud 5.2 sacude México este domingo 16 de agosto

El movimiento telúrico se registró cerca de Puerto Madero, en el estado mexicano de Chiapas, a una profundidad de 35 kilómetros.

El sismo alcanzó una magnitud de 5.2 en México, este domingo 16 de agosto de 2026.

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Autor

Ana Rosero

Actualizada:

16 ago 2026 - 14:13

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Un sismo de magnitud 5.2 se registró durante la mañana de este domingo 16 de agosto de 2026 en México, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 10:52, hora local, y tuvo su epicentro cerca de Puerto Maderoen el estado mexicano de Chiapas, a una profundidad de 35 kilómetros.

Hasta las 14:00 de este 16 de agosto, no se han reportado daños materiales ni emergencias relacionadas con el movimiento telúrico.

Otros sismos durante el fin de semana

El sismo registrado en México se suma a otros eventos sísmicos reportados durante el sábado 15 de agosto en diferentes países.

Entre los territorios que registraron temblores se encuentran Ecuador, Perú e Italia, de acuerdo con los reportes sísmicos.

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