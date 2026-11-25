Un camión se volcó la mañana de este miércoles 25 de noviembre en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Guápulo, en Quito.

El siniestro dejó una persona herida y provocó restricciones en la circulación vehicular.

Las imágenes muestran que la carrocería de carga se desprendió del pesado automotor que quedó unos metros atrás del camión.

Cierre parcial en la avenida Simón Bolívar

El vehículo pesado quedó sobre el costado de la vía y un árbol detuvo su recorrido. Agentes de tránsito reportaron que una persona resultó herida a causa del accidente.

El cierre afecta al carril derecho y al carril central, en sentido sur-norte.

Los conductores que circulan por este tramo deben reducir la velocidad y avanzar con precaución mientras se atiende la emergencia.