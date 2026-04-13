Tragedia en Quinindé: Conductor de mototaxi fallece tras choque con camioneta
El siniestro sucedió en el sector de La Unión, a las 17:00.
El siniestro sucedió por el choque entre mototaxi y camioneta.
Unimedios
Actualizada:
13 abr 2026 - 22:17
La tarde de este lunes 13 de abril de 2026, un siniestro de tránsito conmocionó a los moradores de Quinindé, Esmeraldas.
Una mototaxi chocó contra una camioneta doble cabina dejando como saldo un fallecido. Ocurrió en el sector de La Unión, a las 17:00.
El siniestro sucedió por una maniobra en la vía
Las autoridades revelaron la identidad de la víctima. Se trata de Édgar Aroca, también conocido como 'Polaco', también conductor de la mototaxi.
Según el testimonio de moradores del sector, el accidente ocurrió debido al impacto de la mototaxi con la camioneta al intentar dar un giro en sentido contrario.
