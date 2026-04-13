Ecuador

Tragedia en Quinindé: Conductor de mototaxi fallece tras choque con camioneta

El siniestro sucedió en el sector de La Unión, a las 17:00. 

Unimedios

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

13 abr 2026 - 22:17

La tarde de este lunes 13 de abril de 2026, un siniestro de tránsito conmocionó a los moradores de Quinindé, Esmeraldas

Una mototaxi chocó contra una camioneta doble cabina dejando como saldo un fallecido. Ocurrió en el sector de La Unión, a las 17:00. 

El siniestro sucedió por una maniobra en la vía

Las autoridades revelaron la identidad de la víctima. Se trata de Édgar Aroca, también conocido como 'Polaco', también conductor de la mototaxi. 

Según el testimonio de moradores del sector, el accidente ocurrió debido al impacto de la mototaxi con la camioneta al intentar dar un giro en sentido contrario. 

Te puede interesar