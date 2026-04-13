Lluvias en Quito provocan varias emergencias este lunes 13 de abril

Las emergencias se registraron debido a las fuertes lluvias del 13 de abril de 2026.

Las lluvias registradas en Quito, la tarde de este 13 de abril de 2026 generaron varias emergencias en la capital.

Según información del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, hasta las 18:00 se atendieron seis emergencias.

Los inconvenientes estuvieron relacionados con inundaciones en viviendas, caída de árboles y movimientos en masa.

Las emergencias sucedieron en el sur y norte de Quito

Cuatro de las emergencias sucedieron en Tumbaco, donde hubo dos inundaciones en inmuebles, un colapso de muro y la caída de un árbol.

También se registraron en Quitumbe y en la Administración Zonal Eugenio Espejo, incluyendo un deslizamiento de tierra y la caída de árboles en vías principales.