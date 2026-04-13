Ha fallecido Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes falleció este lunes 13 de abril de 2026 a los 64 años. Su muerte enluta al rock en español en todo el mundo.

El argentino Staiti falleció en el Hospital Italiano de Mendoza, en donde permanecía internado luego de un quebranto en su salud en los últimos días, según medios locales.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el secretario de Cultura, Diego Gareca, quien además publicó un mensaje de pésame en sus redes sociales.

"La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables". Diego Gareca, Secretario de Cultura de Mendoza

El medio local Los Andes reporta que el guitarrista sufrió una infección bacteriana en México a finales de 2024. Esto habría empeorado su condición de celíaco y derivó en otras complicaciones.

Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Argentina. Tuvo dos hijos y se dedicó a la música desde muy joven.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió el rol de vocalista y terminó siendo el único miembro fundador en permanecer en la banda.

La banda Los Enanitos Verdes fue fundada en 1979. En 1984 fue elegida como "Grupo Revelación" en el Festival de La Falda". Desde entonces su éxito no ha parado y ha dado la vuelta al mundo, revolucionando el rock en español.

En 2012 la revista Rolling Stone reconoció a Staiti como el 62° mejor guitarrista del rock argentino, reconocido por su influencia en el género a nivel de Latinoamérica y su estilo melódico.