Tráiler pierde su carga y cae sobre una buseta en la vía Alóag–Santo Domingo; hay heridos

La vía Aloag – Santo Domingo permanece cerrada en el kilómetro 72 luego de un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este martes 18 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la alerta ingresada al ECU 911, un tráiler perdió parte de su carga mientras circulaba por el sector, y el material desprendido cayó directamente sobre una buseta.

Por este siniestro, los ocupantes de la buseta quedaron atrapados. Unidades de emergencia se desplazaron a la zona y confirmaron que, tras el impacto, dos personas resultaron heridas.

Ambas se encuentran estables, según los primeros reportes. Los equipos de socorro realizan maniobras para liberar a las personas afectadas.

Personal del peaje de la vía envió una plataforma y una grúa para retirar los vehículos involucrados y habilitar la vía al tránsito vehicular.