Movimiento indígena de la Sierra norte anuncia tregua temporal en el décimo día de paro
El paro en contra de la eliminación del subsidio al diésel cumple 10 días. El movimiento indígena pide enjuiciar políticamente a ministros.
Actualizada:
01 oct 2025 - 07:37
El movimiento indígena de la Sierra norte anunció una tregua temporal en el paro nacional que este miércoles 1 de octubre de 2025 cumple 10 días.
La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra norte "Chijallta FICI" declaró a través de un comunicado la tregua temporal a las movilizaciones, "como gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno Nacional".
Los pueblos Kichwa aseguraron que están abiertos al diálogo con el Gobierno, "en un marco de respeto mutuo, transparencia y buena fe" en pro de sus derechos.
En su comunicado, la Federación pide que el diálogo se lleve a cabo en un espacio intercultural, "que respete y garantice nuestros usos, costrumbres e instituciones ancestrales".
Asimismo, Chijallta FICI exige cuatro puntos para llevar a cabo el diálogo con las autoridades.
Estos son el respeto a los derechos colectivos, no criminalización, judicialización y represión contra dirigentes, comunidades y organizaciones que participan en el paro.
También incluye que el Gobierno asuma compromisos "concretos, verificables y con plazos definidos", enmarcados en la Constitución y tratados internacionales.
Finalmente la Federación exige la presencia de observadores nacionales e internacionales en el proceso de diálogo.
La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte abarca a los pueblos Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del norte.
