Así amanecen las vías de Ecuador este miércoles 1 de octubre, décimo día de paro
El paro nacional convocado por la Conaie cumple su décimo día. Su presidente Marlon Vargas pidió enjuiciar políticamente a ministros.
Manifestantes mantienen cierres viales en diferentes ciudades, principalmente en la provincia de Imbabura.
Actualizada:
01 oct 2025 - 06:28
Este miércoles 1 de octubre de 2025 se cumplen 10 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Los manifestantes continúan cerrnado vías en Ecuador, principalmente en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas.
Mientras tanto, la ciudad de Latacunga continúa militarizada desde que el Gobierno trasladó allí su sede el 13 de septiembre.
De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 reporta los siguientes cierres viales a las 06:00:
Bolívar
- Guaranda a Ambato, en el sector Quindigua, cerca a la vuelta del Key.
Cañar
- Zhud - Cañar, cerrada en el sector de Coyoctor, Honorato Vásquez.
- Cuenca - Zhud - Cochancay
Chimborazo
- Riobamba - Guayaquil, cerrada por manifestaciones en los sectores de El Tablón y Pangor, en el cantón Colta.
- Riobamba - Cuenca, cerrada en el sector El Tixán y Charicando, en el cantón Alausí; y en el ingreso al cantón Chunchi.
Imbabura
- Otavalo - Cajas
- Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco.
- Ibarra - Salinas -Lita, cerrada por manifestaciones a la altura de Guadual.
- Ibarra - San Antonio, cerrada a la altura de San Alfonso de Moras.
- Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui.
- Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.
Pichincha
- Quito - Cayambe, cerrada en el sector del Punete San josé, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachala, Río Granobles y Puente Río Pisque.
Sucumbíos
- Vía Lago Agrio - General Farfán - Cebaf - Puente Internacional
- Vía Lago Agrio - Jivino - Shishufindi
Quito
Alrededor de las 06:10 se reportó un cierre vial en el sector de Guayllabamba, sobre el río Pisque.
Una veintena de manifestantes bloqueó la vía con montículos de tierra y llantas quemadas. La Policía Nacional acudió para intentar despejar el paso.
Hasta las 06:40 el paso continúa bloqueado en ambos sentidos.
