Así amanecen las vías de Ecuador este miércoles 1 de octubre, décimo día de paro

Manifestantes mantienen cierres viales en diferentes ciudades, principalmente en la provincia de Imbabura.

Este miércoles 1 de octubre de 2025 se cumplen 10 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Los manifestantes continúan cerrnado vías en Ecuador, principalmente en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas.

Mientras tanto, la ciudad de Latacunga continúa militarizada desde que el Gobierno trasladó allí su sede el 13 de septiembre.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 reporta los siguientes cierres viales a las 06:00:

Bolívar

Guaranda a Ambato, en el sector Quindigua, cerca a la vuelta del Key.

Cañar

Zhud - Cañar, cerrada en el sector de Coyoctor, Honorato Vásquez.

Cuenca - Zhud - Cochancay

Chimborazo

Riobamba - Guayaquil, cerrada por manifestaciones en los sectores de El Tablón y Pangor, en el cantón Colta.

Riobamba - Cuenca, cerrada en el sector El Tixán y Charicando, en el cantón Alausí; y en el ingreso al cantón Chunchi.

Imbabura

Otavalo - Cajas

Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco.

Ibarra - Salinas -Lita, cerrada por manifestaciones a la altura de Guadual.

Ibarra - San Antonio, cerrada a la altura de San Alfonso de Moras.

Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui.

Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

Pichincha

Quito - Cayambe, cerrada en el sector del Punete San josé, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachala, Río Granobles y Puente Río Pisque.

Sucumbíos

Vía Lago Agrio - General Farfán - Cebaf - Puente Internacional

Vía Lago Agrio - Jivino - Shishufindi

Quito

Alrededor de las 06:10 se reportó un cierre vial en el sector de Guayllabamba, sobre el río Pisque.

Una veintena de manifestantes bloqueó la vía con montículos de tierra y llantas quemadas. La Policía Nacional acudió para intentar despejar el paso.

Hasta las 06:40 el paso continúa bloqueado en ambos sentidos.