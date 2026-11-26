Tres personas fueron detenidos en Esmeraldas, Manabí e Imbabura durante un operativo contra una presunta red internacional de difusión de material de abuso sexual infantil.

Tres hombres fueron detenidos en Ecuador durante un operativo contra una presunta organización internacional dedicada a la difusión de material de abuso sexual infantil. Las intervenciones se realizaron en tres provincias del país.

Según información de la Policía Nacional, publicada este jueves 26 de noviembre de 2026, los sospechosos fueron localizados y capturados por agentes de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, tras una investigación sobre sus actividades en plataformas digitales.

¿Cómo descubrieron la presunta red internacional?

La investigación comenzó después de que la Policía Nacional de España identificara un grupo en una plataforma de mensajería instantánea que presuntamente era utilizado para intercambiar archivos de abuso sexual contra niños y adolescentes.

Esta alerta permitió a los investigadores ecuatorianos rastrear las actividades de los sospechosos e identificar sus ubicaciones.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en 16 países de Centroamérica y Sudamérica, como parte de las acciones internacionales contra la explotación sexual infantil.

Héctor García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, señaló que en Panamá fueron detenidas seis personas durante las intervenciones relacionadas con esta investigación.

Aumentan las detenciones por este delito en Ecuador

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Nacional de Ciberdelitos, las detenciones relacionadas con este tipo de delito han aumentado en los últimos tres años.

2024: 14 personas detenidas

2025: 15 personas detenidas

2026: 27 personas detenidas hasta el reporte del 26 de noviembre

Los tres detenidos durante el reciente operativo quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación legal.

Buscan identificar a los menores afectados

Las investigaciones también se concentran en identificar a los niños y adolescentes que habrían sido víctimas de la presunta organización internacional.

Las autoridades trabajan para activar los mecanismos de protección y atención psicológica correspondientes.