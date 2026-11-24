El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ejecutó este martes 24 de noviembre de 2026 el traslado de 20 presos considerados objetivos de alto valor desde la cárcel de Turi, en Cuenca, hacia el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Cotopaxi.

Según la entidad, la decisión se adoptó tras conocer informes de inteligencia que advertían sobre posibles alteraciones del orden y escenarios de riesgo, tanto en los centros penitenciarios como en el espacio público.

El SNAI señaló que el traslado busca prevenir eventuales incidentes y reducir posibles amenazas contra la seguridad de los habitantes de Cuenca.

Sin embargo, la institución no reveló las identidades de los presos trasladados, los delitos por los que permanecen recluidos ni si pertenecen a organizaciones delictivas.

Informes de inteligencia motivaron el traslado de presos

De acuerdo con el SNAI, la intervención forma parte de las acciones preventivas que ejecuta el Bloque de Seguridad ante posibles amenazas dentro y fuera del sistema penitenciario.

La entidad tampoco precisó la naturaleza de las amenazas identificadas en los informes de inteligencia ni detalló si existían alertas sobre posibles enfrentamientos, motines u otros hechos violentos.

Hasta el momento, en la información difundida por el SNAI no se ha especificado si están previstos nuevos traslados de personas privadas de libertad desde la cárcel de Turi.