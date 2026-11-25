Cada 19 horas una mujer o niña es víctima de femicidio en Ecuador

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

En Ecuador las cifras reflejan una problemática crítica, de acuerdo con los monitoreo de violencia de género de Aldea indican cada 19 horas una mujer o niña es víctima de femicidio en Ecuador.

Datos del INEC y ONU Mujeres señalan que 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida:

Violencia psicológica: alrededor del 56,9 %

alrededor del 56,9 % Violencia gineco-obstétrica: entre el 47,5 % y el 48 %

entre el 47,5 % y el 48 % Violencia física: 35,4 %

35,4 % Violencia sexual: entre el 32,7 % y el 33 %

entre el 32,7 % y el 33 % Violencia económica y patrimonial: 16,4 %

Ante este panorama, existen líneas telefónicas gratuitas y centros especializados para brindar contención, patrocinio legal, apoyo psicológico y activación de rutas de protección.

Línea nacional de emergencia

911: En cualquier situación de riesgo o emergencia en todo el territorio nacional, las víctimas o testigos deben comunicarse de forma inmediata al 911 , línea única que coordina la respuesta policial, médica y de socorro las 24 horas del día.

En cualquier situación de riesgo o emergencia en todo el territorio nacional, las víctimas o testigos deben comunicarse de forma inmediata al , línea única que coordina la respuesta policial, médica y de socorro las 24 horas del día. Defensoría Pública y Fiscalía: A escala nacional, las víctimas también pueden acudir a las unidades especializadas contra la violencia de género de la Fiscalía y solicitar patrocinio legal gratuito en la Defensoría Pública.

Línea de atención en Pichincha

Línea 166: Es un servicio telefónico gratuito contra la violencia de género de la Prefectura de Pichincha que opera a través de la Línea 166 , brindando orientación inmediata, contención emocional y activación de rutas de protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana .

Es un servicio telefónico gratuito contra la violencia de género de la Prefectura de Pichincha que opera a través de la , brindando orientación inmediata, contención emocional y activación de rutas de protección las . Centros Warmi Pichincha: Ofrecen atención presencial gratuita, además de asesoría legal, apoyo psicológico y trabajo social. Sus horarios de atención van de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30. Sus ubicaciones y contactos están disponibles en el portal oficial de la Prefectura de Pichincha.

Canales de ayuda en Quito

Centros de Equidad y Justicia (CEJ): El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dispone de los CEJ en distintas administraciones zonales para brindar atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y medidas administrativas de protección.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dispone de los CEJ en distintas administraciones zonales para brindar atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y medidas administrativas de protección. Patronato Municipal San José: Cuenta con servicios especializados de acogida, acompañamiento psicosocial y restitución de derechos para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, en articulación con el 911.

Líneas de atención en Guayaquil

Línea 181 y 1800 112 112: A través de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), la ciudadanía dispone de la línea 181 y de la línea especializada en atención a violencia de género 1800 112 112.



Estos canales ofrecen orientación, análisis y derivación de casos, atendiendo de manera directa los requerimientos frente a actos de violencia denunciados tanto por mujeres víctimas como por terceras personas que tengan conocimiento de una agresión.

Atención y emergencia en Cuenca