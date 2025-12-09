Tribunal arbitral condena a Ecuador a pagar USD 220 millones a la petrolera Chevron

Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron, después de que un tribunal arbitral redujera la indemnización de 3 350 millones de dólares que la compañía reclamaba desde 2018, según informó este lunes la Procuraduría General del Estado (PGE, Abogacía General del Estado).

Con esta decisión, Ecuador evita desembolsar 3 130 millones de dólares, lo que representa, según la PGE, una reducción del 93,4% del monto solicitado, después de que el tribunal aceptara la mayoría de los argumentos presentados por la Procuraduría, que actúa como defensa del Estado.

El caso se remonta a 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron a Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes producidos en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

En 2011, una corte de Lago Agrio fijó en 9 500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados, pero Chevron llevó el caso al arbitraje internacional al alegar que aquella sentencia fue obtenida mediante “fraude, sobornos y corrupción”.

En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y atribuyó al Estado ecuatoriano el pago de una indemnización multimillonaria, al considerar que había incurrido en denegación de justicia y violado el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.

Desde entonces, los esfuerzos de la Procuraduría han estado "destinados a demostrar que los conceptos y montos pedidos por las demandantes eran exagerados, infundados o que carecían de derecho para exigirlos", explicó la institución.

La Procuraduría añadió que el proceso continúa en una cuarta fase, destinada a determinar las costos del arbitraje.