CEDE alerta sobre el descenso de la producción de crudo y plantea retomar la operación del ITT

Los ecuatorianos votaron, en consulta popular, a favor de dejar bajo tierra el petróleo del ITT.

La Cámara de Energía de Ecuador (CEDE) lanzó una alerta sobre que la producción petrolera "podría alcanzar en 2025 su nivel más bajo en más de una década".

Por lo tanto exhortó a que Petroecuador avance en “un plan profundo de reforma institucional” en medio de un escenario marcado por la caída de la producción nacional y la baja de los precios internacionales del crudo.

En el documento, la CEDE plantea relanzar el proyecto del campo Sacha (Bloque 60), mediante “una licitación internacional abierta y transparente”.

El gremio energético también subrayó que es “esencial” que Petroecuador reivindique su derecho a continuar operando el ITT (Bloque 43), ubicado en el Parque Nacional Yasuní.

Esa solicitud fue enviada mediante un oficio remitido el 1 de diciembre del 2025 a María Daniela Conde, gerente general subrogante de la estatal petrolera.

La Cámara de Energía también mencionó que Petroecuador identificó en años recientes 22 campos de menor escala y madurez, denominados como campos marginales, cuya producción se estima en decenas de miles de barriles por día.

Pedido para que Petroecuador continúe operando el ITT

El gremio energético plantea que continúe la operación del ITT (Bloque 43), ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Se llama así porque integra los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini.

Sin embargo, en una consulta popular de agosto del 2023, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de que se mantenga el petróleo del ITT en el subsuelo. El 59% votó a favor de dejar de explotar el Bloque 43 y el 41% no estuvieron de acuerdo.

Según CEDE, las reservas recuperables del ITT han sido estimadas públicamente entre 13 000 y 14 000 millones de dólares, mientras que los costos de abandono total del bloque podrían bordear entre 1 500 y 1 800 millones de dólares.

A esto se suma, según la Cámara, que “la huella directa representa una porción ínfima del Parque Nacional Yasuní”.

“Dado que la consulta popular del 2023 ha sido ampliamente cuestionada desde el punto de vista constitucional y de procedimiento corresponde evaluar alternativas del marco jurídico vigente, incluida la posibilidad de una consulta de carácter local” dijo la Cámara de Energía del Ecuador.

Teleamazonas.com realizó la consulta a Petroecuador sobre su postura frente a este pedido, pero hasta las 16:46 de este lunes 8 de diciembre, no hay respuesta. Por otra parte, Roberto Aspiazu, presidente Ejecutivo de CEDE, dijo que aún no han recibido una respuesta de la estatal petrolera.