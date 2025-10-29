'Usen nuestras camionetas, las motos.. para que patrullen Guayaquil', dice Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, envió un mensaje al Gobierno por el tema de seguridad.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, habló este miércoles 29 de octubre del 2025. En su habitual conferencia de prensa envió un mensaje al Gobierno: “Ahí está la infraestructura. Seguimos esperando la firma de los convenios para que usen nuestras camionetas, nuestras motos, que tengan a su disposición los chóferes, el combustible, para que puedan patrullar las calles de Guayaquil”, dijo.

El Burgomaestre ratificó su predisposición para colaborar con el Gobierno en materia de seguridad. El funcionario sostuvo que cerca de 34 000 cámaras de seguridad funcionan y siguen trabajando en la prevención y apoyo a la Policía y Fuerzas Armadas.

Agregó que el Municipio de Guayaquil, Segura EP, el Centro de Mando y Control están a las órdenes del Gobierno para la lucha contra la criminalidad.

También contó que en reuniones con el ministro del Interior, John Reimberg, le explicó en dos ocasiones a puerta cerrada que la predisposición del Municipio guayaquileño es trabajar en conjunto por la ciudad.

Insistió en el pedido de poder coordinar acciones que permitan mejorar los controles en puntos vulnerables después de los últimas amenazas y atentado de coches bomba que se ha vivido en el Puerto Principal.

También se refirió al último hecho ocurrido en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. “Uno no puede satanizar. Así como hay policías o militares investigados por delitos, eso no implica que sus instituciones estén manejadas por grupos delictivos”.

“Aquí estamos para defender la autonomía de los guayaquileños”, afirmó, al responder a quienes sugieren que el Gobierno busca retirar la competencia del tránsito al Municipio.