Aquiles Alvarez al Gobierno: 'Estamos hartos del show, de la mentira y de cero gestión'

El Alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez acudió a la comisión de Garantías Constitucionales presedido por el asambleísta Jaime Estrada, en el caso de la investigación de la bomba en la Bahía.

Aquiles Alvarez, el alcalde de Guayaquil, compareció este martes 21 de octubre del 2025 a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Allí se refirió a las últimas explosiones ocurridas en su ciudad. Alvarez también fue convocado a la Comisión de Seguridad, pero afirmó que no se presentó.

El burgomaestre de Guayaquil llegó temprano a la Asamblea, en el centro norte de Quito. En la primera Comisión pidió que se investigue al autor de la explosión en la Bahía, ocurrido el 4 de junio del 2025, quien, según las imágenes del Municipio fue visitado por una mujer que se movilizaba en un auto que pertenece a Industrial Molinera, de propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa.

"El Gobierno es pura ciencia ficción, pura, nosotros hablamos con hechos reales, ahí está el video, ahí está el porsche, ahí está la placa, a nombre de Industrial Molinera, mientras no nos contesten, cada vez que haya una bomba, vamos a tener serias dudas", dijo Alvarez.

La Comisión de Garantías Constitucionales convocó para el inicio de la fiscalización a la explosión en la Bahía de Guayaquil el pasado 3 de junio de 2025. "Nos pidieron que compareciéramos para certificar los vídeos que fueron entregados a la Fiscalía", dijo Álvarez.

El alcalde se refirió a las imágenes que son la base con la que el jefe del bloque correísta Juan González, presentó una denuncia por la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en Isla Trinitaria, sector en donde se ubica la vivienda de Iván Ballesteros, quien fue implicado en la explosión en la Bahía de Guayaquil.

Álvarez recordó que hay dos denuncias, una por parte de los comerciantes de la Bahía y otra por el legislador González. "El tema está para investigarlo nuevamente en la Fiscalía", señaló el burgomaestre.

La sesión de la Comisión de Seguridad sin Alvarez

Este mismo martes 21 de octubre de 2025, la mesa de Seguridad de la Asamblea, decidió arrancar el proceso de fiscalización a los atentados en Guayaquil registrados el 14 y 15 de octubre de 2025.

En la agenda estuvo la explosión de un coche bomba en el sector del Mall del Sol. Entre los convocados, la presidenta de la Comisión de Seguridad también incluyó al alcalde de Guayaquil.

Ante la convocatoria, Alvarez dijo: "Son las típicas mañas. Están convocados los mismos que a Garantías Constitucionales. Estoy convocada a esta y no tengo tiempo para ir a la otra porque es de puro ADN", señaló el alcalde.