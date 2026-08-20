Más de 3 000 vacantes disponibles en la Feria de Empleo Guayaquil 2026

Una feria de empleo se desarrollará en Guayaquil el viernes 21 agosto.

Más de 3 000 vacantes de empleo estarán disponibles en la Feria Encuentra Empleo 2026 que se realizará en Guayaquil el viernes 21 de agosto de 2026.

El evento, organizado por el Ministerio de Trabajo, reunirá a más de 80 empresas del sector privado que ofrecerán vacantes en distintas áreas, como administración, tecnología, finanzas, alimentación, ventas, logística, entre otras.

El evento se realizará en el auditorio de la sede del Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), ubicado en La Atarazana (av. Pedro Menéndez Gilbert y callejón 12), en el norte de Guayaquil. Empezará a las 08:00 y se extenderá hasta las 16:00.

La entrada es abierta a todo el público de forma gratuita. El evento se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00, detalló la cartera de Estado.

Las autoridades, recomiendan llevar impresa la hoja de vida actualizada (se sugiere contar con varias copias físicas).Presentar la cédula de identidad original.

Estar registrado o actualizar previamente el perfil en la plataforma pública de empleo del gobierno.