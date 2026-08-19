¿En qué casos los colegios privados y fiscomisionales pueden subir las pensiones?

Las clases en el régimen Sierra-Amazonía se inicia el 1 de septiembre.

Con el inicio del nuevo año escolar en la Sierra y Amazonía, los padres de familia deben conocer en qué circunstancias una institución educativa particular o fiscomisional puede solicitar un incremento en los valores de matrícula y pensión.

El Ministerio de Educación estableció estas condiciones en un acuerdo suscrito en 2025, cuya aplicación corresponde al nuevo periodo lectivo 2026-2027.

Las escuelas y colegios pueden pedir un incremento cuando los recursos sean destinados a mejorar la calidad de la educación y los servicios que ofrecen.

“El porcentaje máximo de incremento, al que puede acceder la institución educativa será la tasa máxima de interés determinada por el Banco Central en el segmento de educación, vigente en el mes de la solicitud, la misma que se podrá realizar cada dos años”, se menciona en el Acuerdo.

La normativa contempla cuatro escenarios en los que los establecimientos educativos pueden solicitar un aumento.

¿Cómo retomar la rutina al regreso a clases?

1. Incremento de docentes

Las unidades educativas pueden solicitar un incremento en la tarifa de la matrícula y pensión cuando:

Contraten más docentes y personal educativos

y personal educativos Incrementos salariales destinados a garantizar la estabilidad laboral .

. Capacitación y formación docente .

. Equipamiento de bibliotecas

Acreditaciones internacionales

2. Mejoras en infraestructura

Otro de los motivos permitidos es la inversión en infraestructura educativa.

Aquí se incluyen gastos destinados a la adquisición de terrenos o edificios, nuevas construcciones, adecuaciones y mejoras de instalaciones.

3. Recursos educativos y tecnológicos

Los establecimientos también pueden solicitar un aumento cuando necesiten invertir en equipamiento, mobiliario y tecnología para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Esto contempla, por ejemplo:

Equipos técnicos y tecnológicos para la formación de estudiantes .

para la de . Computadoras y equipos de comunicación .

. Conectividad e internet .

. Plataformas educativas o tecnológicas pagadas.

4. Para garantizar la estabilidad del empleo

La cuarta posibilidad está relacionada con la sostenibilidad del empleo. El objetivo es que los colegios puedan mantener de manera estable sus puestos de trabajo, especialmente del personal docente.

"El porcentaje máximo de incremento al que puede acceder la institución educativa será el determinado por la variación porcentual del incremento del salario básico unificado. La solicitud de incremento por sostenibilidad del empleo se podrá realizar cada año", señala el Acuerdo del Ministerio de Educación.

¿Cuándo empieza el año escolar?

El año lectivo 2026-2027 en Sierra y Amazonía comenzará de manera escalonada desde el 1 de septiembre.

Según el Ministerio de Educación, cerca de 1,7 millones de estudiantes regresarán a las aulas durante las primeras semanas de septiembre.