Vehículo de Teleamazonas fue atacado mientras cubría traslado del convoy militar hacia Otavalo

Una piedra cayó en el parabrisas de la camioneta en la que se movilizaba el equipo de Teleamazonas.

Manifestantes lanzaron piedras y rompieron el parabrisas de la camioneta en la que se moviliza un equipo de Teleamazonas en la provincia de Imbabura la madrugada de este martes 14 de octubre del 2025.

El ataque ocurrió en el puente del partidero hacia Cotacachi, en la provincia de Imbabura, informó Karen Haro, periodista que encabeza el equipo. La agresión se dio mientras se realiza la cobertura de paso de un convoy militar desde Ibarra hacia Otavalo.

Haro mencionó que, pese a la presencia de militares en la zona, los manifestantes se subieron al puente y desde ahí lanzaron piedras a los vehículos que se movilizaban en el convoy que lleva medicinas, alimentos e insumos de primera necesidad al cantón Otavalo.

El ataque ocurrió pasadas las 06:00 cuando el convoy iba rumbo a Otavalo. La camioneta de Teleamazonas se movilizaba siguiendo las indicaciones de las Fuerzas Armadas. Los miembros del equipo periodístico no resultaron afectados.

El partidero hacia Cotacachi fue uno de los más conflictivos en el trayecto entre Ibarra y Otavalo. Personal de la Fuerza Pública despejó la vía para el paso de los convoy militar. Sin embargo, en el camino se observan vehículos quemados, tráiler, camionetas pequeñas.

Se conoce que el convoy militar arribó a Otavalo para abastecer de alimentos de primera necesidad a los habitantes de esta ciudad.