El velorio del expresidente Rodrigo Borja se realiza en el Centro Cultural Itchimbía

Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, es velado en el Centro Cultural Itchimbía, ubicado en el centro de Quito, desde este viernes 19 de diciembre del 2025. En este lugar se instaló una capilla ardiente para la despedida del político.

Por decisión de sus familiares, el funeral del expresidente, fallecido a los 90 años, será público desde las 16:00 hasta las 20:00 este viernes, y el sábado 20 de diciembre, desde las 10:00 hasta las 14:00.

Alrededor de las 16:00 se abrieron las puertas del Centro Cultural Itchimbía. Una bandera nacional cubrió el ataúd y junto a él se ubicaron cuatro miembros del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui, como parte del protocolo de un funeral de Estado.

Además a un costado se colocó un retrato y a su alrededor múltiples arreglos florales.

Los granaderos de Traqui rodean el féretro del expresidente Rodrigo Borja. API

Su esposa Carmen Calisto, familiares y coidearios llegaron al funeral. Entre las figuras destacadas estuvieron: Paco Moncayo, Guillermo Landázuri, Wilma Andrade y Gonzalo Ortiz.

Paco Moncayo se pronunció ante los medios de comunicación y destacó su legado. "El doctor Borja deja un aporte singular y excepcional, como gran ser humano que fue, como un académico de primer orden; como un político extraordinario, que le ha servido al país de una manera excelente, y que por lo mismo deja este recuerdo tan grato en todos los ecuatorianos", señaló.

Borja falleció a los 90 años el jueves 18 de diciembre del 2025. Por su destacada trayectoría y huella en el ámbito social y político, el presidente Daniel Noboa decretó duelo nacional el 19, 20 y 21 de diciembre.

En el Decreto Ejecutivo 260, donde oficializó esta decisión, también dispuso que la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, de todo el territorio.