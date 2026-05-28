Ecuador y cuatro países de la región acuerdan acciones contra el crimen organizado

Ecuador y países de la región adoptan declaración conjunta para enfrentar la delincuencia organizada.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, junto a autoridades de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, suscribió el denominado 'Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional', una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado.

El acuerdo fue adoptado durante una reunión entre ministros de Relaciones Exteriores de los cinco países que se desarrolló este jueves 28 de mayo de 2026.

En el encuentro coincidieron en "la necesidad de impulsar una respuesta más articulada frente a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras y que utilizan herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, sistemas financieros y redes logísticas para expandir sus actividades ilícitas", señaló la Cancillería.

El compromiso contempla la creación de un Grupo de Trabajo Técnico-Operativo, encargado de elaborar un plan de acción conjunto con medidas concretas y verificables para combatir las estructuras criminales transnacionales.

Según el documento, las acciones estarán alineadas con las legislaciones nacionales y con instrumentos internacionales vigentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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"Los Estados destacaron en el Compromiso Regional de Santiago la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en áreas estratégicas como seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, control migratorio y fronterizo, prevención de la corrupción e integridad institucional", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Como parte de su visita a Santiago, la canciller Gabriela Sommerfeld también mantuvo reuniones bilaterales con representantes de Argentina, Chile, Perú y Bolivia para fortalecer la cooperación en comercio, integración y seguridad.

Además, Ecuador y Bolivia firmaron un Memorando de Entendimiento en materia consular y migratoria, con el objetivo de reforzar la asistencia y protección de los ciudadanos de ambos países.